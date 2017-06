NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Börse nach einer Investorenkonferenz von 96 auf 105 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Outperform", schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Donnerstag. Nachdem die Deutsche Börse die Ziele für Gewinn- und Umsatzwachstum bis 2019 verlängert hatte, hob er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den kommenden beiden Jahren leicht an./zb/ag

ISIN DE0005810055

AXC0014 2017-06-15/06:51