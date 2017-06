Von Herbert Rude

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Zinserhöhung der US-Notenbank drückt an den asiatischen Märkten auf die Kurse. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verlieren zwischen 0,6 und 1,3 Prozent, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gibt der Nikkei um 0,4 Prozent nach auf 19.797 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen ist.

"Die Risikoaversion an den Märkten nimmt erst einmal zu", sagt ein Marktteilnehmer. Der Handel sei überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Die bleibt bei der Vorhersage von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018. Lediglich für 2019 hat sie die Erwartung etwas heruntergenommen, da rechnet sie nun nur noch mit zwei statt mit drei Zinsschritten. Außerdem will die US-Notenbank bald mit der Normalisierung ihrer Bilanz beginnen. Diese ist durch die Anleihenkäufe der vergangenen Jahre stark aufgebläht worden.

Die Anleihenkurse ziehen in Asien wegen der um sich greifenden Risikoaversion trotzdem tendenziell an, die Rendite der 20-jährigen japanischen Staatsanleihen fällt auf 0,56 Prozent. Der Markt rechnet weiterhin mit deutlich weniger Leitzinserhöhungen in den USA als die Notenbank.

Von den fallenden Anleihenzinsen kann zwar der Goldpreis etwas profitieren, er erholt sich nun auf 1.265 Dollar, nachdem er im Anschluss an die Notenbank-Sitzung stark unter Druck gestanden hatte und unter 1.260 Dollar zurückgefallen war. Trotzdem geben in Sydney vor allem die Rohstoff-Aktien deutlich nach. BHP und Rio Tinto fallen um jeweils 3 Prozent. Die Preise für Industriemetalle setzen ihre Talfahrt fort. Auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Australien auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren kann die Stimmung am Aktienmarkt in Sydney nicht stützen.

Etwas gedrückt wird die Stimmung auch vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisieren sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien stehen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck.

In Tokio fallen die Aktien des Halbleiterherstellers Renesas nach einer Aktienplatzierung um knapp 9 Prozent. Toshiba verlieren 1,8 Prozent, laut Marktteilnehmern wächst der Druck, den angekündigten Verkauf des Halbleitergeschäfts zumindest zu verschieben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.761,20 -1,25% +1,09% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.797,10 -0,43% +3,57% 07:00 Kospi (Seoul) 2.357,87 -0,62% +16,35% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.127,19 -0,11% +0,76% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.601,68 -1,06% +17,46% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.235,43 -0,55% +12,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.793,00 +0,04% +9,21% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1221 +0,0% 1,1218 1,0581 +6,7% EUR/JPY 122,96 -0,0% 123,02 118,72 +0,0% EUR/GBP 0,8803 +0,0% 0,8800 0,8527 +3,3% GBP/USD 1,2746 -0,0% 1,2747 1,2408 +3,3% USD/JPY 109,59 -0,1% 109,68 112,24 -6,3% USD/KRW 1122,95 +0,3% 1119,91 1134,04 -7,0% USD/CNY 6,7938 +0,0% 6,7917 6,8703 -2,2% USD/CNH 6,7839 -0,0% 6,7865 6,8612 -2,7% USD/HKD 7,7991 +0,0% 7,7984 7,7609 +0,6% AUD/USD 0,7614 +0,4% 0,7586 0,7686 +5,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,68 44,73 -0,1% -0,05 -21,3% Brent/ICE 47,02 47 +0,0% 0,02 -20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,95 1.261,10 +0,3% +3,85 +9,9% Silber (Spot) 17,01 16,91 +0,6% +0,10 +6,8% Platin (Spot) 938,90 939,50 -0,1% -0,60 +3,9% Kupfer-Future 2,58 2,57 +0,2% +0,01 +2,4% ===

June 15, 2017

