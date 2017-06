FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed dürfte der Dax am Donnerstag kaum verändert in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start prozentual praktisch unverändert auf 12 803 Punkte.

Die Fed hatte den Leitzins zum vierten Mal seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise etwas angehoben. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen hält an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest, klare Hinweise auf den Zeitpunkt einer nächsten Anhebung gab es aber nicht. Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital hält es angesichts schwacher Inflationsdaten für gut möglich, dass in diesem Jahr keine weiteren Schritte folgen.

Der Dow Jones Industrial erreichte daraufhin eine weitere Bestmarke. An der Technologiebörse Nasdaq kam es dagegen nach der jüngsten Stabilisierung wieder zu einem Rückschlag. Das Bewertungsniveau vieler Schwergewichte wird nach der vorherigen Rally weiter heiß diskutiert. Auch in Asien ging es am Morgen etwas abwärts./ag/zb

