Düsseldorf (ots) - CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen haben sich im Koalitionsvertrag auf eine Neuauflage der "Ruhr-Konferenz" im kommenden Jahr verständigt. Das erklärten die beiden Parteibezirkschefs des Ruhrgebiets, Oliver Wittke (CDU) und Ralf Witzel (FDP), gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). Die neue Landesregierung werde nach dem Auslaufen des Steinkohlebergbaus 2018 Vertreter der Bundesregierung und der Europäischen Union mit Wirtschaftsverbänden, Kirchen und gesellschaftlichen Akteuren an einen Tisch holen. Vorbild sei die "Ruhr-Konferenz" 1988 des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU). "Das wird eine Konferenz der konkreten Ergebnisse. Das Ruhrgebiet braucht einen Impuls für die nächsten zehn bis 20 Jahre", sagte Wittke. Der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe die Neuauflage der "Ruhr-Konferenz" bereits mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) vorbesprochen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de