Düsseldorf (ots) - Düsseldorf. CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen wollen landesweit 30 "Talent-Schulen" in sozialen Brennpunkten fördern. Darauf hätten sich beide Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verständigt, erklärten die Ruhrgebiets-Bezirkschefs von CDU und FDP, Oliver Wittke und Ralf Witzel, gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). "Wir wollen das Potenzial der Kinder besser heben, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen", sagte Witzel. Schulen aller Schulformen aus benachteiligten Stadtteilen sollen sich in einem Wettbewerbsverfahren mit ihren Bildungskonzepten um den neuen "Talent"-Status bewerben können. Es winken dabei eine deutliche bessere Versorgung mit Lehrern, ein Förderschwerpunkt in mathematisch-technischen Fächern sowie eine besondere Computer-Ausstattung. "Wir erhoffen uns Leuchttürme der Bildung, die auf längere Sicht ein ganzes Quartier nach oben ziehen können", sagte Witzel.



