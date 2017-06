Düsseldorf (ots) - CDU und FDP wollen kleinere Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wieder stärken. Die im Landesentwicklungsplan (LEP) getroffene Unterscheidung zwischen landes- und regionalbedeutsamen Airports soll umgehend gestrichen werden. Darauf hätten sich beide Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verständigt, erklärten die Ruhrgebiets-Bezirkschefs von CDU und FDP, Oliver Wittke und Ralf Witzel, gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). So sollen sich die kleineren Flughäfen Dortmund, Weeze und Paderborn/Lippstadt wieder unabhängig von Düsseldorf, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück entwickeln können. "Die Luftverkehrsbranche als Wachstums- und Beschäftigungsmotor muss an allen Orten bedarfsgerechte Entwicklungschancen bekommen", erklärte Wittke. SPD und Grüne hatten zuletzt die Flughäfen im Landesentwicklungsplan in landes- und regionalbedeutsame unterteilt und damit eine umstrittene Rangfolge bei den Ausbauperspektiven eingeführt. CDU und FDP wollen schnellstmöglich ein Änderungsverfahren zum LEP auf den Weg bringen.



