Guten Morgen,

die US-Notenbank hat den Leitzins am Vortag wie von Ökonomen erwartet um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Der DAX zeigte sich nachbörslich sehr volatil und notierte bei 12.820 Punkten. Der Index sollte in dieser Woche nicht mehr über 12.930 Punkte ansteigen können. Kurse im Bereich von 12.900/12.930 Punkten bieten sich also für Short-Positionen an.

Also 12.900/12.930 Punkte bitte vormerken. Und die Gesamtlage verschlechtert sich für den DAX nach unten ab jetzt unter der Marke von 12.700 Punkten.

Und zwar auch gerade deshalb, weil sich der Leitindex immer noch in einer Doppeltopp-Formation befinden könnte. Dies gilt solange, wie der Index nicht nachhaltig über 12.900/12.930 Punkte ausbrechen kann. Komplett bestätigt würde diese Topp-Formation unter 12.500 Punkten.

Für den aktuellen Handel gilt: Short-Positonen bieten sich um 12.900/12.930 Punkte an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.805 Punkten, nachbörslich bei 12.820 Punkten.

Möglicherweise Topp-Bildung um 12.800/12.850 Punkte im DAX seit Anfang Mai.

Der langfristige Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

Der DAX dreht im oberen Bereich des Trendkanals im Tageschart nach unten ab.

Unter 12.700 Punkten würde sich die DAX-Lage langsam verschlechtern und sich die Hinweise auf einen Topp-Bildung verdichten.

Unter 12.500 Punkten würde eine Topp-Bildung bestätigt werden.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und ...

