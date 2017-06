The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0027886453 OBEROEST.LBK 06/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL8867 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.186 BD00 BON EUR N

CA HHYD XFRA DE000DHY3566 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.356 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J6L9 DZ BANK IS.A383 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U840 DZ BANK IS.A26 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1039 LB.HESS.THR.CARRARA03I/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NW1 HSH NORDBANK FRN 13/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA US067901AB48 BARRICK GOLD CORP. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB1GP0 NORDLB ZINSPLUS 1/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB21N2 NORDLB OPF.S.1215 BD01 BON EUR N

CA XFRA HK0000203833 BEIJING CAP (HK) 2017 BD01 BON CNY N

CA XFRA PTBENKOM0012 BCO ESPIRITO STO 14/19MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US470160AR34 JAMAICA 02/17 BD01 BON USD N

CA NALF XFRA US63253XAA72 NATL AUSTR. BK 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USE0000TAE13 ABENGOA FIN. 13/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0223267914 EIB EUR.INV.BK 05/17 INTL BD01 BON JPY N

CA XFRA XS0763122909 MACQUARIE BK 12/57FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0794621010 TINGYI C.I. 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA 80AM XFRA XS0992613157 AMPLITER 13/18 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1219438592 ABENGOA FIN. 15/27 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA PTBEQJOM0012 BCO ESPIRITO STO 13/23FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA USE00020AA01 ABENGOA GREENF.14/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0498817542 ABENGOA 10/27 BD02 BON EUR N