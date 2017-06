The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0367206692 GALENICA 17-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0367206700 GALENICA 17-26 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0367206759 ONTARIO PROV. 17/29 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQC51 HESSEN SCHA.17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAST0 DT.PFBR.BANK MTN.35277 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KWW9 DEKA TILG ANL 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SYM7787 SYMRISE AG WD17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013262698 FONCIERE REG 17-27 BD02 BON EUR N

CA XFRA US025676AM95 AMER.E.INV.L. 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833CX61 APPLE 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US06367TYL87 BK MONTREAL 2020 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US168863CE60 CHILE 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA USL6401PAG83 MINERVA LUX. 17/26 REGS 2 BD02 BON USD N

CA XFRA USU4866DAC75 KFC/PIZ.H./TACO 17/27REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USY4836TBF76 KOREA EAST-WEST PWR 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BE95 INTEL CORP. 17/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US574599BM79 MASCO CORP. 17/47 BD03 BON USD N

CA XFRA US574599BN52 MASCO CORP. 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US929160AU34 VULCAN MAT. 17/20 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US929160AV17 VULCAN MAT. 17/47 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1539692308 WORLD BK 16/21 ZO MTN BD03 BON BRL N

CA XFRA XS1577957837 GLOBALWR.REAL EST.17/22 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1627602201 AMER.INTL GRP 17/27 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1632358112 SHUI ON DEV.HD 17/UND.FLR BD03 BON USD N