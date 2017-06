FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.482 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.782 EUR

IQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.862 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.874 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.381 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.148 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.584 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.059 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.127 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.433 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.136 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.208 EUR

IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.306 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.440 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.062 EUR