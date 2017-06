FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3JR XFRA BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1 0.051 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.084 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.104 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.266 EUR

DYN XFRA CNE100001SH0 DYNAGREEN EN.PR.GR.H YC 1 0.008 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.571 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.245 EUR

LUP XFRA BMG570071099 LUYE PHARMA GROUP DL-,02 0.004 EUR

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.022 EUR

TNG XFRA CNE100000585 TONG REN TANG TECHS NEW H 0.021 EUR

8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.424 EUR

XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.084 EUR

SMLD XFRA DE000A119M42 SOURCE-S.M.US E.I.MLP BDZ 1.043 EUR

73S XFRA JE00BGP63272 SAFESTYLE UK PLC LS-,01 0.085 EUR

I2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.222 EUR

F0T XFRA GB00BYYW3C20 FORTERRA PLC LS -,01 0.043 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.152 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.080 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.173 EUR

R2K XFRA GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125 0.120 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.161 EUR

BRX XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPV 0.910 EUR

D500 XFRA DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ 0.080 EUR

QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.063 EUR

6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.057 EUR

IS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.300 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.422 EUR

IS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.555 EUR

IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.025 EUR

IS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.055 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.462 EUR

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.664 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.485 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 1.004 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.842 EUR