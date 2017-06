FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IBCS XETR IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.381 EUR

IQQN XETR IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.148 EUR

IQQU XETR IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.584 EUR

IQQR XETR IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.059 EUR

IQQB XETR IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.127 EUR

IQQX XETR IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.433 EUR

IQQF XETR IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.136 EUR

IQQD XETR IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.208 EUR

IQQ8 XETR IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.306 EUR

IUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.440 EUR

IS0P XETR IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D 1.066 EUR

IS0M XETR IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 1.126 EUR

EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.296 EUR

EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.778 EUR

EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.241 EUR

PHBN XETR CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 2.116 EUR

SAX XETR DE0007493991 STROEER SE + CO. KGAA 1.100 EUR

EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.382 EUR

EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.430 EUR

EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.514 EUR

EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.475 EUR

EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.264 EUR

PJS1 XETR IE00B5ZR2157 PFISETF.-EO SH.MAT.S.EOIN 0.001 EUR

EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.558 EUR

EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.073 EUR

EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.238 EUR

EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.039 EUR

EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.096 EUR

EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.260 EUR

EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.465 EUR