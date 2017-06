FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RNL1 XETR US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 0.610 EUR

TQI1 XETR US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.260 EUR