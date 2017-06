FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LSRN XFRA US1508375086 CEL-SCI CORP. DL-,01

IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01

PU8 XFRA GRS434003000 PUBL.POWER GR.INH.EO 4,60

TB8A XFRA GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY LS-,40

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 10

G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5

XFRA AU000000HGG2 JANUS HENDERSON GRP CDIS

XFRA CA2124401019 CONVALO HEALTH INTL