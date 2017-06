Kurz vor Ablauf der Bieterfrist haben sich die Bewerber um die florierende Chipsparte des angeschlagenen Toshiba-Konzerns Insidern zufolge neu aufgestellt. Der südkoreanische Rivale SK Hynix ist zu einem Konsortium dazugestoßen, das vom japanischen Staat unterstützt wird. Damit erhöhen die Südkoreaner ihre Chancen, weil die japanische Regierung die Kontrolle der Sparte nicht außer Landes geben will. br/>

Toshiba will durch den Verkauf des weltweit zweitgrößten Herstellers von Speicherchips (NAND) mindestens 2 Bio. Yen - umgerechnet gut 16 Mrd. Euro - einnehmen. Die Japaner wollen den Deal so schnell wie möglich über die Bühne bringen, um sich mit dem Erlös nach der Insolvenz der US-Kraftwerkstochter Westinghouse neu aufzustellen.br/>

Im Zentrum des neu zusammengestellten Bieterkonsortiums steht einem Insider zufolge der staatlich unterstützte japanische Fonds INCJ, dem sich neben SK Hynix auch die US-Finanzinvestoren Bain und KKR sowie die japanische Entwicklungsbank angeschlossen haben. SK Hynix will einem Insider zufolge einen Kredit bereitstellen, selbst aber keinen Anteil an dem Konsortium übernehmen. Der Zeitung Asahi zufolge, die zuerst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte, bietet das Konsortium mehr als 2 Bio. Yen. Dagegen ist Toshiba-Partner Western Digital nicht mehr in dem Konsortium von INCJ, verhandelt aber weiter.br/>

Das bislang höchste Gebot stammt Insidern zufolge mit 2,2 Bio. Yen von US-Chiphersteller Broadcom und US-Investor Silver Lake. Auch Apple und Dell haben Interesse und sind Teil eines vom taiwanischen Elektronik-Hersteller Foxconn geführten Konsortiums.br/>

