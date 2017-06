ML Gold erweitert Palmetto-Goldzonen Vererzung in Streichrichtung und zur Tiefe offen

15. Juni 2017 - ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet die Ergebnisse aus den ersten acht Bohrungen des Phase-I-Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Palmetto in Nevada. Für dieses Projekt wird zurzeit eine erste Goldressource berechnet. Die ersten acht Bohrungen sind Teil eines 15 Bohrungen umfassenden Programms zur Abgrenzung der Vererzung in zwei Hauptzonen, die Discovery Zone und die Northwest Zone. Alle Bohrungen trafen auf eine Goldvererzung und die meisten waren erfolgreich, neue Vererzungszonen zu identifizieren und die bekannten Zonen weit über die in der Vergangenheit identifizierten Grenzen auszudehnen. Die Vererzung bleibt in Streichrichtung nach Westen und Osten sowie zur Tiefe offen. Ferner besteht ein großes Potenzial zur Entdeckung weiterer gestaffelter Vererzungszonen, die sich im gleichen liegenschaftsweiten nach Nordwesten streichenden tektonischen Korridor befinden (der "Palmetto Gold Trend").

Die Bohrungen in der Northwest Zone waren Nachfolgebohrungen von vier dicht gruppierten historischen Bohrungen, die in einem weit offenen Gebiet mit großem Potenzial niedergebracht worden waren. Die ersten Ergebnisse dieser Bohrungen in Abständen von 60 bis 100m zeigten mächtige vererzte Abschnitte, die ein ausgedehntes Gebiet mit Goldvererzung in geringer Tiefe umreißen. Die Bohrung PAL-17C03, die östlichste Bohrung in der Northwest Zone lieferte 103m mit 0,4 g/t Gold einschließlich 31,5m mit 1,1 g/t Gold. Weiter westlich lieferte Bohrung PAL-17R09 24,4m mit 1,1 g/t Gold einschließlich 10m mit 2,0 g/t Gold. Diese Goldvererzung bleibt zur Tiefe sowie nach Osten und Westen offen und repräsentiert ein neues im Tagebau gewinnbares Ziel auf dem Goldprojekt Palmetto.

Die Discovery Zone bleibt zur Tiefe und nach Westen offen. Die Bohrung PAL-17R04 ist die bis dato westlichste Step-Out-Bohrung in der Discovery Zone und zeigt einen mächtigen mit Gold vererzten Abschnitt, wofür während der nächsten Bohrphase weitere Nachfolgetests notwendig sind. Die Bohrung PAL-17R01 traf auf 68,6m mit 0,87 g/t Gold unterhalb der Discovery Zone. Dies deutet eine Fortsetzung der Vererzung in die Tiefe an.

Jede Zone innerhalb des überschiebenden Palmetto Gold Trends zeigt eine Ostwest-Orientierung und setzt sich zusammen aus einer Kombination hochgradiger gering sulfidierter Gänge, Brekzien und Erzstöcken in Wechsellagerung mit einer fein verteilten Goldvererzung innerhalb einer günstigen Stratigrafie. Die Bestätigung, dass die Northwest Zone in der Tat eine unabhängige Zone, nach Osten, Westen und zur Tiefe offen ist, sowie dem gleichen Muster wie die Discovery Zone folgt, deutet das Potenzial zur Entdeckung weiterer Zonen durch Weiterverfolgung dieses sich abzeichnenden Musters an.

Folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der ersten acht Bohrungen auf ML Golds Goldprojekt Palmetto zusammen. Die Ergebnisse der restlichen sieben Bohrungen stehen noch aus.

Discovery Zone Tiefenerwei- terung Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt(m) Gold Silber mut winkel (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17R01 0 -85 184.4 253.0 68.6 0.87 1.32 Einschl. 184.4 185.9 1.5 1.45 0.90 Einschl. 195.1 222.5 27.4 1.10 1.63 Einschl. 211.8 219.5 7.6 3.56 3.07 Einschl. 231.6 253.0 21.3 1.25 1.43 Einschl. 240.8 243.8 3.1 8.26 6.58 East Discovery Zone stepout Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt Gold Silber mut winkel (m) (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17R03 0 -65 221.0 224.0 3.1 0.23 2.70 249.9 259.1 9.1 0.14 2.91 West Discovery Zone stepout Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt Gold Silber mut winkel (m) (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17R04 180 -65 167.6 192.0 24.4 0.54 4.91 Einschl. 176.8 189.0 12.2 0.85 8.51 Einschl. 176.8 182.9 6.1 1.02 9.02 213.4 219.5 6.1 0.15 3.16 Northwest Zone - west stepout Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt Gold Silber mut winkel (m) (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17R05 0 -60 91.4 120.4 29.0 0.25 2.60 Einschl. 112.8 117.3 4.6 0.42 6.12 214.9 217.9 3.1 0.28 1.57 PAL-17R06 180 -70 195.1 216.4 21.3 0.50 2.04 Einschl. 195.1 198.1 3.1 2.71 0.30 239.3 262.1 22.9 0.34 0.48 Einschl. 239.3 242.3 3.1 0.68 0.54 Einschl. 246.9 248.4 1.5 3.25 2.54 PAL-17R09 0 -60 125 149.4 24.4 1.10 8.47 Einschl. 135.6 146.3 10.7 2.00 13.78 Discovery Zone Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt Gold Silber mut winkel (m) (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17C02 0 -75 134.4 137.8 3.4 0.20 1.54 141.5 146.9 5.4 0.13 1.01 179.4 181.4 2.0 0.15 0.47 190.0 209.2 19.3 0.44 2.58 Einschl. 194.2 205.0 11.0 0.73 3.19 Einschl. 197.4 200.3 2.9 2.52 9.19 230.7 235.3 4.6 0.19 1.22 252.7 262.9 10.2 0.20 1.89 Einschl. 258.8 261.5 2.7 0.58 3.05 Northwest Zone Bohrung Nr. Azi- Einfalls- von bis Abschnitt Gold Silber mut winkel (m) (m) (m) (g/t) (g/t) PAL-17C03 0 -68 76.5 179.7 103.2 0.4 5.98 Einschl. 134.5 166.0 31.5 1.08 16.80 Einschl. 134.5 142.6 8.1 1.91 32.94 Einschl. 154.2 166 11.8 1.48 19.16 Einschl. 154.2 156.3 2.1 7.31 96.46

Interessanterweise wurde von früheren Betreiben festgestellt, dass die Quecksilbermine Red Rock, die jetzt auf der Liegenschaft Palmetto 1,5km nordwestlich der Discovery Zone liegt, mit zunehmender Tiefe steigende Goldgehalte aufwies. Die Quecksilbermine Red Rock liegt auf dem Palmetto Gold Trend und könnte der obere Bereich eines weiteren Goldsystems auf der Liegenschaft sein.

Andrew Bowering, Chairman von ML Gold sagt: "Die Northwest Zone vergrößert sich schnell und könnte eine signifikante im Tagebau abbaubare Ressource darstellen und insgesamt die Menge der Unzen Gold des Projekts Palmetto erhöhen. Wir sind begeistert, wie ähnlich das Goldprojekt Palmetto ist, wenn wir uns die Lagerstätten North Bullfrog ansehen, die zurzeit von Corvus Gold Inc. 150km südwestlich entlang des gleichen Mineralgürtels Walker Lane betrieben werden. Das einheitlich weitverbreitete Vorkommen des bis dato auf der Liegenschaft angetroffenen Goldes ist signifikant und es werden zusätzliche Bohrungen zur weiteren Ausdehnung und Abgrenzung des Ressourcenpotenzials benötigt."

ML Gold Corp. besitzt eine Option zum vollständigen Erwerb der Rechte, Besitztitel und Anteile an dem Projekt Palmetto besitzt (siehe Pressemitteilung vom 18. Oktober 2016). Das Palmetto-Projekt liegt im Esmeralda County, Nevada, im südlichen Teil des Goldtrends Walker Lane.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Probenvorbereitung und die Analysen für dieses Programm wurden im Labor von ALS Minerals in Reno, Nevada, durchgeführt. Gold wurde in einer Probeneinwaage von 30g durch die Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektrofotometrie (AAS) bestimmt. Andere Elemente wurden durch Ultra Trace Aqua Regia (Auflösen in Königswasser) mit anschließender Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS, induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) bestimmt.

Ein umfassendes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm einschließlich Doppelproben, Leerproben und Standards bildet Teil von ML Golds Probenahmeprotokoll zusätzlich zum Qualitätssicherungsprogramm des Labors. Das Geländeprogramm wurde von Mitarbeitern der ML Gold und Subunternehmern betreut und die die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information wurde gemäß der kanadischen regulatorischen Anforderungen in National Instrument 43-101 zusammengestellt und von Adrian Smith, Director, sowie gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person geprüft.

