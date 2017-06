LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,20 auf 22,50 Euro angehoben. Die Milliardenrückzahlung dank der gekippten Brennelementesteuer und die schrittweise besser werdenden Aussichten in Deutschland dürften dem Versorger eine deutlich expansivere Strategie erlauben, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. So könne RWE wie spekuliert seinen Anteil an Innogy verkaufen, um sich dann Uniper zuzuwenden, von deren Beteiligung sich Eon sich im kommenden Jahr löse./tav/ag

