Zürich - Am Mittwochabend hat das Fed die zweite Erhöhung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte in diesem Jahr kommuniziert. Der Zinsschritt kommt wenig überraschend, hat der Terminmarkt die Wahrscheinlichkeit doch vorgängig mit deutlich über 90 Prozent bewertet. Grund für die weitere zinsseitige Straffung sind insbesondere die positiven Arbeitsmarktdaten. Die SNB wird den Zinsschritt des Fed an der morgigen Sitzung kaum nachvollziehen können. Die Marktteilnehmer erwarten weiterhin negative Leitzinsen bis mindestens Ende 2018. Hyponehmer dürfen sich also auch weiterhin über ultragünstige Zinsen freuen, wenngleich die Unterschiede zwischen den Anbietern hoch bleiben.

Die US-Notenbank vollzieht wie erwartet den zweiten Zinsschritt in diesem Jahr. Der Leitzins liegt somit neu zwischen 1 und 1.25 Prozent. Die erfreulichen Arbeitsmarktdaten, i.e. die Reduktion der Arbeitslosigkeit im Mai auf ein neues Allzeittief von 4.3 Prozent, ermöglichen den Zinsschritt trotz leicht sinkender Inflation.

Der Markt erwartet einen weiteren Zinsschritt des Fed

Gemäss Reuters Polls erwartet der Markt, wie von der Fed angekündigt, noch einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr. Für die Eurozone und die Schweiz hingegen sieht der Markt keine Anzeichen für steigende Leitzinsen. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...