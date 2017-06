FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nach den kräftigen Kursausschlägen am Vortag stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt.

Nach schwachen US-Inflationsdaten war der Euro am Mittwoch mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank sackte er aber auf 1,1193 Dollar ab.

US-Notenbankchefin Janet Yellen hielt an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest und warnte davor, die kurzfristig abgeschwächte Inflationsentwicklung überzubewerten. Aus Sicht der Commerzbank spricht dies für eine nur graduelle Stärke des Dollar./jha/zb

