...und wird in den USA immer positiver gesehen. Neben dem Aktienverkauf über den Markt (1,07 Mrd. € Bruttoerlös) nutzt Bayer erneut die Möglichkeit, Covestro-Aktien aus der Schatulle an den hauseigenen Pensionsfonds weiterzureichen. Wie es heißt, ist die Einlage eines weiteren Pakets von 4 % in den Bayer Pension Trust geplant. Letztlich wird es auf eine komplette Trennung hinauslaufen.br/>

Besonders in den USA wird dieser Schritt begrüßt. Klare Konturen einer Fokussierung werden unter US-Analysten wohlwollend aufgenommen. Dort wird der Monsanto-Deal inzwischen eindeutig positiv bewertet. Manch ein Analyst kommt sogar ins Schwärmen. Man sieht es wie folgt:br/>

Nach dem Zusammenschluss mit Monsanto verfügt Bayer über ein breites Wachstumsportfolio an Produkten für den Agrar- und Gesundheitsbereich. Bayer wäre die Nummer 1 bei Crop Science und bei Saatgut sowie fast die Nummer 1 bei Pflanzenschutz und Digital Farming, also der Digitalisierung der Landwirtschaft, z. B. zur besseren Steuerung des Mitteleinsatzes. Im Saatgutgeschäft rechnet man kurzfristig mit relevanten Markteinführungen mit Kombinationen von Pflanzenschutzmittel sowie einem stark anziehenden Biotech-Saatgut-Markt. Längerfristig sieht man die Möglichkeit integrierter Behandlungs- und Pflanzenschutzsysteme mit neuen Pestizid-Klassen. Die Kapitalerhöhung zur Finanzierung dürfte zudem geringer ausfallen als viele derzeit erwarten. Es werden bereits Ziele für die Bayer-Aktie bis 150 € in den Raum gestellt. Inklusive der Monsanto-Übernahme sind bis 2020 rd. 9 bis 9,50 € Gewinn je Aktie drin, was das oben genannte Kursziel von 150 € untermauern würde.br/>

Fazit: Bayer bleibt ein erstklassiger Depotwert. Wir haben frühzeitig investiert und bleiben es auch. Für neue Käufe warten Sie bitte eine Korrektur auf unter 110 € ab. Unser Stop-Loss- Limit bei 108 € wird vorerst gestrichen. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 24.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info