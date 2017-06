LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eon von 6,50 auf 7,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Rückzahlung aus der gekippten Brennelementesteuer, der voraussichtliche Verkauf der Uniper-Beteiligung und die Kapitalerhöhung brächten den Energiekonzern in eine deutlich bessere finanzielle Lage, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Wachstum über Zukäufe und höhere Dividenden könnten nun gespielt werden. Dies sei in der Aktie aber bereits eingepreist. Dass Eon selbst übernommen werden könnte, glaubt der Experte nicht./tav/ag/jha

