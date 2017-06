Der Euro hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar nach den kräftigen Kursausschlägen am Vortag stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1220 USD und damit nur etwas mehr wie am späten Vorabend. Auch das Währungspaar EUR/CHF bewegte sich vor der heutigen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...