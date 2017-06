Nach der Zinserhöhung in den USA dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag eher langsam angehen lassen. Da zudem in einigen Bundesländern wie NRW und Bayern wegen Fronleichnam Feiertag ist, wird nur mit einem geringen Handelsvolumen gerechnet. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus.

Den vollständigen Artikel lesen ...