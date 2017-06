Zürich - Die Wohnungssuche ist vor allem in Genf, Lausanne und Zürich sehr schwierig. Chancen auf einen Zuschlag hat nur, wer sich als perfekter Mieter präsentiert. Rauchen, Haustiere, Instrumente oder skurrile Hobbies sind K.o.-Kriterien. Deshalb wird bei der Wohnungsbewerbung getrickst: Jeder siebte gibt zu, schon einmal falsche oder unvollständige Angaben zu seiner Person gemacht zu haben. Die Mehrheit hatte Erfolg damit und würde es auch wieder tun. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Internetvergleichsdienstes comparis.ch.

Der Bewerbungsprozess für eine Wohnung gleicht immer mehr jenem für eine neue Arbeitsstelle. Wer kein perfektes Dossier präsentiert, kommt nicht mehr in Frage. 38 Prozent der Schweizer Städter sagen, dass der Weg zur Traumwohnung beschwerlich ist. 15 Prozent haben deshalb schon einmal ein pikantes Detail in der Wohnungsbewerbung weggelassen. Die meisten (78 Prozent) hatten nach eigenen Angaben Erfolg damit und 80 Prozent geben an, dass sie dies wieder tun würden.

Genfer, Lausanner und Junge flunkern am meisten

Gut 20 Prozent der Genfer und Lausanner geben an, bei der Bewerbung um eine Wohnung schon einmal falsche oder unvollständige Angaben gemacht zu haben. In der Deutschschweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...