Bosch plant offenbar den Bau eines milliardenschweren Chip-Werks in Dresden. Das bestätigten Insider den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters. Es wäre die größte Investition der Firmengeschichte.

Der Technologiekonzern Bosch plant einem Insider zufolge in Dresden den Bau seiner zweiten Halbleiterfabrik in Deutschland. "Die Investition beläuft sich auf insgesamt eine Milliarde Euro", sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte ein Insider die Pläne für die größte Investition der Firmengeschichte. Darauf entfalle der ...

