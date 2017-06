DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu könnte noch dieses Jahr fallen. Wie von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet, erhöhte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Die Fed erklärte in ihrem Begleittext, dass sie den Kurs schrittweiser Zinserhöhungen fortsetzen will, falls sich die Wirtschaft den Projektionen gemäß entwickelt.

Hauptziele der Währungshüter sind volle Beschäftigung und stabile Preise. Mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,3 Prozent hat die Fed das erste Ziel praktisch erreicht. Das zweite Ziel ist aber noch ein gutes Stück entfernt, weil die Inflation hartnäckig unter der angestrebten Marke von 2 Prozent verharrt.

Der projizierte Zinspfad für 2017 blieb bestehen, es ist also davon auszugehen, dass die Währungshüter in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritte folgen lassen. Auch für 2018 blieb der Zinspfad unverändert, während für 2019 ein etwas flacherer Pfad in Aussicht gestellt wurde. Somit dürfte es nach den jetzigen Projektionen in den Jahren 2018 und 2019 zu jeweils drei Zinserhöhungen kommen.

Auf dem Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik will die Notenbank auch den Abbau der Bilanzsumme anpacken. Wegen der massiven Wertpapierkäufe liegt die Summe inzwischen bei 4,5 Billionen Dollar. Vor Ausbruch der großen Krise waren es nur rund 800 Milliarden Dollar gewesen. Die Fed erklärte, sie gehe davon aus, dass die Normalisierung der Bilanz in diesem Jahr beginnen werde, vorausgesetzt, die Wirtschaft entwickelt sich wie angenommen. Ein exaktes Datum für den Startschuss dieses Abbauprozesses nannte die Fed nicht.

TAGESTHEMA II

Die Bank of England (BoE) wird trotz der steigenden Inflation ihre Geldpolitik auf absehbare Zeit kaum ändern. Auch für die Sitzung in dieser Woche werden keine zusätzlichen Maßnahmen erwartet, obwohl die politische Schlappe von Premierministerin Theresa May einen weiteren Schatten über die Brexit-Verhandlungen und den Wachstumsausblick für die britische Wirtschaft geworfen hat. Börsianer und Ökonomen erwarten allgemein, dass bei der Sitzung am Donnerstag der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent bleiben wird.

Sollte es aber zu einer politischen Blockade kommen, die die Unsicherheit weiter erhöht und die Konjunkturperspektiven weiter eintrübt, sind zusätzliche geldpolitische Stützungsmaßnahmen der Notenbank denkbar, meinen die Experten von Unicredit. Das nach dem Brexit-Votum aufgelegte Kaufprogramm für Staatsanleihen in Höhe von 60 Milliarden und Unternehmensanleihen von 10 Milliarden Pfund ist mittlerweile abgeschlossen.

UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

HSBC Trinkaus & Burghardt 2,50 EUR SHF Communication Tech. 0,13 EUR Sto SE & CO Vz. 3,31 EUR Stratec Biomedical 0,77 EUR Stroeer 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% - US 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 23,5 zuvor: 38,8 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: +4,0 zuvor: -1,0 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,7%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 Auktion 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2032 Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2037 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion 4,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Gesamtvolumen von 7,0 bis 8,0 Mrd EUR 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2025 Auktion 1,85-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,0 Mrd bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.429,00 -0,26% Nikkei-225 19.844,68 -0,20% Shanghai-Composite 3.133,37 +0,09% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.805,95 +0,32% DAX-Future 12.831,50 +0,18% XDAX 12.830,41 +0,16% MDAX 25.305,02 +0,07% TecDAX 2.280,41 +0,21% EuroStoxx50 3.547,15 -0,30% Stoxx50 3.172,67 -0,61% Dow-Jones 21.374,56 +0,22% S&P-500-Index 2.437,92 -0,10% Nasdaq-Comp. 6.194,89 -0,41% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,43 +46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wieder in Lauerstellung an der 12.800er Marke erwarten Händler den DAX im frühen Handel am Donnerstag. Vorbörslich wird der Leitindex ein paar Punkte niedriger gestellt mit 12.790 Punkten. "Der Markt geht nun wohl bis zum Verfall volatil seitwärts", sagt ein Händler. Trotz des zunächst gescheiterten Ausbruchs auf neue Rekordstände gebe es wohl keinen größeren Spielraum nach unten, auch wenn die Risikoaversion nach der Sitzung der US-Notenbank tendenziell etwas zunehme. Der Handel sei zwar überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Der Markt folge der US-Notenbank aber nach wie vor nicht, wie die nachgebenden Renditen am langen Ende zeigten. Impulse könnten am Nachmittag von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion. Schwache Daten dürften die von der Fed abweichende Marktmeinung festigen, nach der bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen erwartet werden. Das Geschäft am deutschen Aktienmarkt dürfte stark unter dem Fronleichnam-Feiertag leiden.

Rückblick: Etwas leichter - Für Gewinnmitnahmen vom Tageshoch sorgten überraschend schwächere Daten zur US-Inflation im Mai. Der Dollar tendierte danach gegen alle Haupthandelswährungen schwächer, der Euro sprang senkrecht nach oben um knapp einen Cent. Erneut für Enttäuschung haben die US-Öllagerbestände gesorgt und drückten den Ölpreis um fast 4 Prozent. Entsprechend fielen auch der Stoxx-Öl-Sektor um 1,6 und der Rohstoff-Sektor um 1,8 Prozent. Unter anderem fielen OMV um 3,7 Prozent und BP um 1,8 Prozent. Aktien des spanischen Bekleidungsriesen Inditex fielen 1,8 Prozent, lagen aber auch fast schon 5 Prozent im Minus trotz guter Erstquartalszahlen. Bryan Garnier sprach zwar von soliden Zahlen, die aber nur im Rahmen der Erwartungen lagen. Für den schwedischen Hersteller von Messtechnik Hexagon AB ging es fast 11 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal berichtet, der Konzern stelle sich möglicherweise selbst zum Verkauf.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bankenwerte waren Leidtragende der schwächeren US-Inflationsdaten, Deutsche Bank verloren 1,9 Prozent, Commerzbank 1,5 Prozent. Auch Auto-Aktien waren nicht gesucht, so fielen VW mit 2,1 Prozent besonders deutlich. Kursgewinner waren dagegen Deutsche Post mit 2,5 Prozent Plus. Sie wurden von Metzler auf "Buy" nach "Hold" hochgestuft. Auch die Versorger setzten ihre kräftige Erholungsrally fort, RWE stiegen um 1,3 Prozent, Eon sogar um 2,1 Prozent. Skeptisch blieb man gegenüber Technologiewerten: Nur eine Handvoll TecDAX-Werte konnte über 1 Prozent zulegen. Auch Infineon im DAX schlossen lediglich unverändert. Die jüngste Umfrage unter Fondsmanagern von Bank of America-Merrill Lynch zeigt, dass fast zwei Drittel der Befragten die Branche für zu teuer halten. Selbst Dialog Semiconductor fielen 2 Prozent, obwohl sie von Mainfirst auf "Outperform" von "Neutral" erhöht wurden. Gerry Weber brachen nach Halbjahreszahlen sogar um 6,5 Prozent ein. Die Analysten von Baader-Helvea und Commerzbank stuften die Daten als enttäuschend ein.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,2% auf 12.830 Punkte

Leicht aufwärts ging es mit den Kursen im nachbörslichen Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Allerdings seien die Umsätze moderat gewesen. Die Zinserhöhung und die Aussagen der US-Notenbank seien wie erwartet ausgefallen, ergänzte der Marktteilnehmer. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es dagegen nicht gegeben.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2017 02:07 ET (06:07 GMT)

Uneinheitlich - Insgesamt recht moderat hat die Wall Street auf die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch reagiert. Allerdings sprang der Dow-Jones-Index im späten Handel auf ein neues Rekordhoch bei 21.392 Punkten. "Viele Investoren hatten auf genauere Aussagen gehofft, wann genau und in welchem Umfang mit Abbau der Bilanz begonnen werden soll", sagte Markt-Stratege JJ Kinahan von TD Ameritrade. "Doch die Fed ist hier eher vage geblieben und hat lediglich erklärt, dass der Abbau in diesem Jahr beginnen soll." Vor der Zinsentscheidung hatten niedrige Inflationsdaten und schwache Einzelhandelsumsätze noch Spekulationen hervorgerufen, dass die Fed beim Tempo der weiteren Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen könnte. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Nach der Erholung am Vortag gerieten die Technologiewerte wieder unter Abgabedruck. Für die Apple-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach unten, Amazon fielen um 0,4 Prozent und die Papiere der Google-Mutter Alphabet verloren 0,3 Prozent. Mit den fallenden Ölpreisen gaben die Aktien von Chevron und Exxon Mobil um 1,4 bzw 1,1 Prozent nach. Für den Energie-Sektor ging es 1,8 Prozent nach unten - der größte Tagesverlust seit rund drei Monaten. Am Anleihemarkt gaben die Notierungen mit den Aussagen der US-Notenbank etwas nach. Einige Investoren hätten diese mit Enttäuschung aufgenommen und mit einer reduzierten Geschwindigkeit bei den künftigen Zinserhöhungen gerechnet, sagte ein Händler. Mit den schwachen US-Daten hatten die US-Anleihen im Vorfeld der Fed noch deutlich zugelegt. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 8 Basispunkte auf 2,14 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1219 -0,03% 1,1223 1,1211 +6,7% EUR/JPY 122,95 -0,45% 123,50 123,30 +0,0% EUR/CHF 1,0893 +0,30% 1,0860 1,0851 +1,7% EUR/GBP 0,8803 +0,27% 0,8779 1,1354 +3,3% USD/JPY 109,59 -0,41% 110,04 109,99 -6,3% GBP/USD 1,2743 -0,32% 1,2784 1,2729 +3,3%

Der Dollar legte eine Achterbahnfahrt hin. Zunächst ging es mit den niedrigeren Inflationsdaten abwärts, der Euro stieg im Gegenzug auf ein Jahreshoch bei 1,1297 Dollar. Hintergrund waren Spekulationen, dass die Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte. Doch mit den Beschlüssen und den Aussagen von Fed-Präsidentin Janet Yellen wurden diese Befürchtungen zerstreut - folglich legte der Dollar wieder zu. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1216 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vor der Veröffentlichung der Daten.

Am Donnerstagmorgen zeigt sich der Euro wenig verändert zum Dollar. Anleger dürften abwarten, ob die US-Konjunkturdaten am Nachmittag so stark ausfielen, wie es die Notenbanker erwartet hätten, sagt Devisenanalyst Shusuke Yamada von Bank of America-Merrill Lynch und spielt damit auf den trotz der geringen Inflation recht "hawkischen" Ton im Begleitkommentar der Fed zum Zinsbeschluss vom Mittwoch an.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,76 44,73 +0,1% 0,03 -21,1% Brent/ICE 47,06 47 +0,1% 0,06 -19,9%

Deutlich unter Druck standen die Ölpreise nach den wöchentlichen US-Öllagerdaten. Zwar sind die Vorräte zurückgegangen, doch nicht so stark wie erwartet. Dazu kam eine Zunahme bei den Benzinlagerbeständen. Dies befeuerte bestehende Sorgen wegen des herrschenden Überangebots. Neue Daten der International Energy Agency hatten zudem einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände in den Industrieländern gezeigt. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 3,7 Prozent auf 44,73 Dollar und damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Brent rutschte zwischenzeitlich auf ein Jahrestief bei 46,74 Dollar und verlor schließlich 3,5 Prozent auf 47,00 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,64 1.261,10 +0,1% +1,54 +9,7% Silber (Spot) 16,99 16,91 +0,5% +0,08 +6,7% Platin (Spot) 936,45 939,50 -0,3% -3,05 +3,6% Kupfer-Future 2,58 2,57 +0,1% +0,00 +2,3%

Der Goldpreis kam mit der unveränderten Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA etwas zurück. "Die Fed hat sich unbeeindruckt gezeigt von den jüngsten schwächeren Inflationsdaten und bleibt auf Kurs für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr", so Investment-Stratege Rob Haworth von U.S. Bancorp Wealth Management. Der Preis für das Edelmetall verzeichnete zum US-Settlement zwar noch ein Plus von 0,6 Prozent auf 1.276 Dollar, fiel dann im elektronischen Handel allerdings bis auf 1.260 Dollar zurück.

Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag erholt sich der Goldpreis etwas. Er profitiert von den gesunkenen Anleiherenditen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GRIECHENLAND / SCHULDENKRISE

Kurz vor dem Treffen der Euro-Finanzminister hat Griechenland den Widerstand von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegen baldige Schuldenerleichterungen scharf kritisiert. Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou warf dem CDU-Politiker in der Welt vor, eine Einigung mit Rücksicht auf die bevorstehende Bundestagswahl zum Nachteil Griechenlands zu verhindern.

POLITIK / IRLAND

Irlands neuer Regierungschef Leo Varadkar hat sein Amt angetreten. Das Parlament in Dublin wählte den bisherigen Sozialminister zum Nachfolger des zurückgetretenen Premierministers Enda Kenny.

POLITIK / RUMÄNIEN

Regierungskrise in Rumänien: Die regierenden Sozialdemokraten haben am Mittwoch ihrem Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu das Vertrauen entzogen und die Minister aus seinem Kabinett abgezogen. Hinter der Entscheidung steht offenbar ein Machtkampf innerhalb der regierenden Partei PSD: Deren Chef Liviu Dragnea forderte Grindeanu am Abend zum Amtsverzicht auf. Grindeanu lehnte einen Rücktritt ab und kündigte Widerstand gegen den PSD-Chef an.

POLITIK / USA

US-Präsident Donald Trump ist nun auch persönlich ins Visier des Sonderermittlers zur Russland-Affäre geraten. Der vom Justizministerium eingesetzte Ermittler Robert Mueller gehe dem Verdacht nach, dass sich Trump der Justizbehinderung schuldig gemacht habe, berichtete die Washington Post und das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Bislang hatten sich die Ermittlungen nur gegen Trumps Umfeld gerichtet.

POLITIK / USA / KATAR

Golfemirat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit den USA abgeschlossen. Die Außenminister beider Länder, Jim Mattis und Chalid al-Attija, unterzeichneten am Mittwoch eine Vereinbarung zur Lieferung von Boeing F-15-Kampfflugzeugen aus US-Produktion im Wert von 12 Milliarden Dollar wie das Pentagon mitteilte. Mit dem Geschäft werde die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den USA und Katar ausgebaut, erklärte das Ministerium.

SHW

Der deutsche Autozulieferer steht vor der Übernahme. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, hat ein Übernahmeangebot für die SHW AG vorgelegt. Pierer bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie -- das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Im nachbörslichen Handel verteuerte sich die SHW-Aktie bereits auf 34,80 Euro. An der Börse wird der Aalener Zulieferer mit rund 225 Millionen Euro bewertet.

SAINT-GOBAIN

will den norwegischen Dämmstoffhersteller Glava vollständig übernehmen. Der französische Baustoffkonzern führt derzeit exklusive Gespräche mit der Gründerfamilie und den Aktionären der Glava A/S über einen Kauf ihrer Anteile mit Unterstützung des Managements, wie die Saint-Gobain SA mitteilte. Saint-Gobain hält bereits 17,08 Prozent an Glava.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2017 02:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.