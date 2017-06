In neun der vergangenen zehn Wochen waren die US-Lagerbestände für Rohöl gesunken. So auch in der vergangenen Woche, wie am Mittwochnachmittag gemeldet wurde. Zwar nicht in dem Ausmaß, das die Analysten im Schnitt erwartet hatten, aber es zeigt: die Nachfrage steigt. Oder nicht?

