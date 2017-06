Der Wechselkurs von Australischen Dollar (AUD) in US-Dollar (USD) steigt seit etwas mehr als einem Monat an und erreichte gestern den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Aber noch wurde das mögliche Ziel der ansteigenden Tendenz um 0,78 US-Dollar von den Notierungen nicht erreicht.

Seit etwas mehr als einem Monat steigt der Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar an. Noch einmal kamen die Notierungen nach einem ersten Anstieg bis 0,752 US-Dollar zurück und markierten ein Zwischentief bei 0,737 US-Dollar. Danach ging es aber zügig nach oben bis 0,755 US-Dollar und nach einem kurzen Aufenthalt am Widerstand weiter. Dabei schossen die Notierungen zwischenzeitlich mit 0,764 US-Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monate hinauf. Unsere vor einem Monat vorgestellte Idee, mit der WKN DG9FVN auf einen steigenden Wechselkurs von Australischen ...

