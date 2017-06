Europäischer Investmentfonds engagiert sich mit einer der umfangreichsten Investitionen für Biowissenschaften

Verily, ein zu Alphabet gehöriges Unternehmen, beruft zwei Mitglieder in den wissenschaftlichen Beirat des Fonds

Von Novartis gewährte Unterstützung ist weitere Bestätigung der Investmentstrategie von Medicxi

Medicxi erweitert Strategie und Team für künftige Investitionen im gesamten Gesundheitskontinuum

MG1 soll gezielt eine Finanzierungslücke in den Biowissenschaften in Europa schließen und Unternehmen im fortgeschrittenen Arzneimittelentwicklungsstadium unterstützen

Medicxi meldete heute die Schließung von Medicxi Growth 1 (MG1), einem neuen mit 300 Millionen US-Dollar dotierten Fonds mit Fokus auf europäische Unternehmen im Wachstumsstadium im Bereich der Biowissenschaften.

Mit diesem neuen Late-Stage-Fonds für Unternehmen im fortgeschrittenen Stadium will Medicxi eine deutliche Lücke in Europa schließen. Diese besteht darin, dass talentierte Unternehmer im Bereich der Biowissenschaften hier weniger Zugang zu lokaler finanzieller Unterstützung haben als ihre Kollegen in den USA, um spannende Chancen wahrnehmen und ihre Unternehmen zur Reife führen zu können.

Die wichtigsten strategischen Investoren im MG1-Fonds sind Novartis, Verily und der Europäische Investmentfonds (EIF). MG1 beinhaltet auch die meisten institutionellen LPs, die bereits den ersten Fonds von Medicxi unterstützt hatten, sowie diverse neue Investoren. Mit der Investition von Novartis in MG1 unterhält Medicxi nun strategische Partnerschaften mit drei der weltweit größten Pharmaunternehmen.

MG1 wird von einem wissenschaftlichen Beirat (SAB) unterstützt, dem die Branchenkompetenzen hochrangiger Führungskräfte von Novartis und Verily zugute kommen.

MG1 ist die Fortsetzung der richtungweisenden "vermögenswertorientierten" Investmentstrategie von Medicxi und wird insbesondere Investitionen in private oder börsennotierte Unternehmen mit mindestens einem Produktkandidaten in der Phase II oder höher anvisieren, sofern Medicxi der Ansicht ist, dass dieser zu einem zugelassenen Pharmazeutikum für einen ungedeckten medizinischen Bedarf führen könnte. Die Geldgeber teilen die Auffassung von Medicxi, dass der europäische Biowissenschaftssektor zwar für seine Innovationskraft bekannt ist, aber unter einem Mangel an Wachstumskapital leidet.

Giuseppe Zocco, Mitbegründer von Index Ventures und Co-Leiter des ersten Wachstumsfonds des Unternehmens im Jahr 2007, ist der bei Medicxi für ein spezielles Wachstumsteam zuständige Partner. Dieses Team wird vollumfänglich mit dem etablierten Medicxi-Team integriert.

Francesco De Rubertis, Mitbegründer und Partner bei Medicxi, sagte dazu: "Die Unterstützung von Novartis und Verily ist extrem spannend für uns. Wir freuen uns auf inspirierende und erkenntnisreiche Sitzungen des wissenschaftlichen Beirates. Wir sind davon überzeugt, dass diese Sitzungen für unsere Portfoliounternehmen von größtem Nutzen sein werden."

Andrew Conrad, CEO von Verily, kommentierte: "Wir sind begeistert von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Medicxi, Novartis und dem EIF, um innovativen europäischen Unternehmen in der Biowissenschaftssparte dabei behilflich zu sein, Patienten und Ärzten beschleunigten Zugang zu neuen und vielversprechenden Therapeutika zu verschaffen."

Pier Luigi Gilibert, Chief Executive des Europäischen Investmentfonds, sagte: "Die Kombination von Novartis, Verily und Medicxi wird sich positiv auf die Zukunft des Biowissenschaftssektors in Europa auswirken. Seit seiner Ausgliederung aus Index Ventures hat Medicxi weitere Führungsarbeit in der Investment-Gemeinschaft im Bereich der Biowissenschaften geleistet. Dieser neue Fonds gibt uns die Chance, Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu unterstützen, die zu lange auf andere Quellen angewiesen waren."

Giuseppe Zocco, Mitbegründer und Partner bei Medicxi, äußerte sich wie folgt: "Dieser Fonds für das fortgeschrittene Stadium wird ehrgeizige europäische Unternehmer unterstützen, die gewillt und in der Lage sind, durch fortgeschrittene klinische Entwicklung und Markteintritt innovative Unternehmen aufzubauen, anstatt einen vorzeitigen und in den meisten Fällen suboptimal frühen Ausstieg durch Partnerschaften oder M&A anzustreben."

Seit 2016 hat Medicxi neues Kapital in Höhe von mehr als 500 Millionen US-Dollar beschafft, das über MV1 und MG1 in Unternehmen im frühen und fortgeschrittenen Stadium investiert wird.

