FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter starten die DAX-Futures in den Donnerstag. Der Juni-Kontrakt fällt im frühen Geschäft gegen 8.25 Uhr um 26 auf 12.805,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.813 und das -tief bei 12.797,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.800 Kontrakte. Nach dem gescheiterten Ausbruch auf neue Highs sprechen Händler von einer neutralen Situation. Zwar sei der Shooting-Star ein Zeichen für Vorsicht, die Indikatoren seien aber in einer neutralen Situation. Ein neuerlicher Anlauf in die Widerstandszone oberhalb von 12.840 Punkten wäre positiv. Unterstützt sei der Juni-DAX bei 12.780 Punkten.

In den Blick rückt nun der große Verfallstermin am Freitag. Er bietet bei 12.600 Punkten Unterstützung und an der 13.000er Marke Widerstand, heißt es mit Blick auf die offenen Positionen.

June 15, 2017 02:29 ET (06:29 GMT)

