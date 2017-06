Arbon (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen

werden -



Arbon, 15. Juni 2017 - Im von der Arbonia AG (Arbonia)

eingeleiteten Kraftloserklärungsverfahren hat das Obergericht des

Kantons Thurgau mit Urteil vom 9. Juni 2017 sämtliche sich im

Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG mit einem

Nennwert von jeweils CHF 8.43 gestützt auf Artikel 137 FinfraG für

kraftlos erklärt. Sowohl die Arbonia als auch die Looser Holding AG

haben auf die Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet. Es wird

erwartet, dass die Rechtskraft des Urteils in den nächsten Tagen

bestätigt wird.



Den von der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionären

der Looser Holding AG wird pro für kraftlos erklärte Namenaktie der

Looser Holding AG eine Abfindung in der Höhe von 5.5 Namenaktien der

Arbonia zuzüglich CHF 23.00 in bar ausbezahlt, was dem Angebotspreis

im öffentlichen Kauf- und Tauschangebot der Arbonia für sämtliche

sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG

entspricht. Die Abwicklung und Bezahlung der Abfindung für die von

der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionäre der Looser

Holding AG findet voraussichtlich am 29. Juni 2017 statt. Die

Barabgeltung für Bruchteile wird voraussichtlich am 30. Juni 2017

ausbezahlt.



Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite

www.arbonia.com.



Originaltext: Arbonia AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2

ISIN: CH0110240600



Kontakt:

Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com