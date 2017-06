FMW-Redaktion

Das war gestern Abend schon eine leicht irrwitzige Veranstaltung - die Pressekonferenz von Janet Yellen. Das erinnert so ein bißhcen an Pressekonferenzen in den ehemaligen kommunistischen Ländern, bei denen die Machthaber über alles sprachen, nur nicht über die Realität in ihrem Land. Und so ähnlich war das, was Janet Yellen gestern zu bieten hatte: wir bleiben bei unserer Ideologie und lassen uns durch die Realität, die der Ideologie widerspricht, nicht weiter stören. Mithin hat sich die Wirtschaft der Ideologie der Fed anzupassen - und nicht andersherum. Selten war eine Notenbank so weit entfernt von der Realwirtschaft!

Jetzt wird das Geschehen an den Märkten zur Glaubensfrage: wer nimmt die Notenbank in ihrem Optimismus noch ernst, wer tut das nicht? Die Antwort scheint auch diesmal wieder zu lauten: die in der Regel deutlich smarteren Anleihemärkte glauben der Fed kein Wort, daher die Zinskurve so flach wie zuletzt vor einem Jahr und 2007. ...

