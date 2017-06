Deutschland braucht keinen "schlanken Staat", sondern mehr Staatsanwälte und Richter. Sicherheit ist Freiheit - und "Law and Order" ein genuin linkes Thema.

Ein Land, das Frauen nicht vor sexueller Gewalt schützt, Flüchtlinge nicht vor rechten Schlägern und Mieter nicht vor Einbrechern, ist kein freies Land. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, frei und sicher zu leben. Sicherheit ist nicht Gegensatz, sondern Garant der Freiheit. Schon ein kluger Staatsdenker der Aufklärung wie Wilhelm von Humboldt wusste: "Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden, noch die Früchte derselben zu genießen." Der freiheitliche Rechtsstaat ist die Antwort auf das Verlangen der Menschen nach Sicherheit in Freiheit.

Leider neigen extrem linke Ideologen zu einer Staatsverachtung, deren Folge kein Zugewinn an individueller Freiheit, sondern mehr Unsicherheit für alle ist. Die Abwesenheit des Staates ist das Gegenteil von Freiheit - das zeigen die Zustände in failed states auf der ganzen Welt. Fortschrittliche Politik sollte auch hierzulande das Bedürfnis der Menschen nach Freiheit und Sicherheit ernster nehmen, denn dabei geht es auch um den Schutz der Schwachen: Die Opfer des NSU-Terrors hätten einen starken Staat gebraucht, der der braunen Bande rechtzeitig auf die Spur gekommen wäre und deren Mordserie verhindert hätte.

Es war auch die neoliberale Ideologie des "schlanken Staates", die einen massiven Stellenabbau bei der Polizei verursacht hat. Zumindest auf Bundesebene haben wir bei Polizei und Bundesjustiz eine Trendwende geschafft. In dieser Wahlperiode hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe 33 neue Stellen bekommen, das ist ein Personalzuwachs um fast 17 Prozent. Aber es nützt wenig, wenn es weiterhin in der Justiz der Länder an Personal ...

