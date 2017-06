Genf - Am 13. Juni fand die erste Appway Sphere for Banking Konferenz in Genf statt, die Teil von Appways globaler Veranstaltungsreihe für Kunden, Partner und Interessenten ist. Die Konferenzreihe stellt den Nutzen der Digitalisierung für Unternehmen in den Mittelpunkt und umfasst interaktive Diskussionen mit Experten für digitales Banking, Live- Produktvorführungen und anregende Präsentationen.

Digitales Banking verbindet die Zusammenarbeit ohne Einschränkungen mit der Erfüllung gesetztlicher Auflagen (Compliance). Da sich beide Bereiche im kontinuierlichen Wandel befinden, muss sichergestellt werden, dass sie stets aufeinander abgestimmt sind. Daher kündigte Appway neue Lösungen an, um Finanzdienstleister bei der Integration beider Aspekte zu unterstützen. Diese Lösungen werden im Laufe des Jahres auf den Markt kommen: Onboarding for Retail, Digital Mortgage for Retail, Onboarding

for Wealth und Regulatory reviews for Wealth.

Die Konferenz stellte auch Erfolgsgeschichten von Appway-Kunden vor. So präsentierte Aaron Mechelke, VP Digital Solutions & Delivery bei Credit Suisse,die neue «Online Relationship Onboarding»-Lösung von Credit Suisse, die noch vor dem ...

