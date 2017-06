IRW-PRESS: Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy meldet Unternehmensupdate

Toronto (Kanada), 15. Juni 2017. Vanadium One Energy Corp. (TSX-V: VONE, Frankfurt: 9VR1) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sich nun in der nächsten Phase der Erschließung seines Vanadiumprojekts Mont Sorcier in der Gemeinde Roy (Quebec), 18 Kilometer östlich der Stadt Chibougamau gelegen, befindet. Das Konzessionsgebiet Mont Sorcier umfasst 57 Schürfrechte, die die historische Lagerstätte Mont Sorcier beinhalten, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. November 2016 sowie im technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 über das Konzessionsgebiet, der auf SEDAR verfügbar ist, beschrieben wurden. Das Vanadiumprojekt Mont Sorcier befindet sich in derselben Region wie die Abbauschürfrechte, die sich im Besitz von Blackrock Metals befinden - einem Privatunternehmen, das kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar für sein Vanadiumprojekt meldete.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Umsetzung des Arbeitsprogramms begonnen hat, das im 2016 veröffentlichten technischen Bericht (Technical Report) empfohlen wurde. Die Feldarbeiten werden die Sanierung alter Gräben sowie Probennahmen in der vanadiumreichen Eisenformation im Konzessionsgebiet umfassen. In weiterer Folge ist ein zweiphasiges Oberflächen-Explorationsbohrprogramm geplant, um historische Mineralressourcen zu Mineralressourcen gemäß National Instrument 43-101 hochzustufen.

Das Unternehmen wird Proben von den Gräben und den Bohrungen für metallurgische Untersuchungen entnehmen und eine Konzession für ein Großprobennahmeprogramm zur Erprobung der Vanadiumförderung beantragen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Bohrungen auch auf die Mineralressourcen erstrecken werden, die als geeignet für eine wirtschaftliche Förderung angesehen werden. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die Lücken in den geologischen und metallurgischen Daten zu füllen, zumal die Entdeckung von Vanadium bei Mont Sorcier aus den 1970er Jahren datiert.

Über Vanadium One Energy Corp.:

Vanadium One Energy ist ein Mineralexplorationsunternehmen aus Burlington (Ontario, Kanada). Unser Hauptaugenmerk ist auf den Erwerb von Explorationsprojekten für eine kurzfristige Produktion und bestehenden Produzenten gerichtet. Vanadium One Energy Corp. wird von einem erfahrenen Team aus Bergbauprofis mit einer umfassenden Betriebs- und Finanzerfahrung geleitet.

