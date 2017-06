IRW-PRESS: JAXON MINERALS INC: Jaxon berichtet über neue Entdeckungen auf Hazelton und gibt Finanzierung bekannt

Jaxon Minerals Inc. (TSX.V: JAX) (Frankfurt: 0U3) (Jaxon oder das Unternehmen) veröffentlicht ein Update zu seinem Explorationsprogramm auf dem zu 100% im Besitz des Unternehmens befindenden Ag-Au-Zn-Pb-Konzessionsgebiet Hazelton. Jaxon wird regelmäßig für seine Aktionäre über die Fortschritte des Feldprogramms berichten. Jaxons Feldteam, an dessen Spitze der Exploration Project Manager des Unternehmens, Bruce Ballantyne, steht, ist seit dem 3. Juni vor Ort. Bislang wurden die folgenden Arbeiten durchgeführt:

Höhepunkte:

- Wiederherstellung von Trassen und Schürfgräben - Vorerkundung - Probennahme und Neuentdeckung beim Schürfgraben 742 South - Neuentdeckung nahe dem 550 Schürfgraben - Hydrogeochemische Beprobung Vorerkundung Eine Vorerkundung fand auf einem Gebiet von rund 1000x300 Metern innerhalb der bekannten Mineralsierung auf der Zone Max sowie drum herum statt.

Die Zielmineralisierung auf der Zone Max wurde über grob 1.000 Meter identifiziert und verläuft an einem moderat bis steil abfallenden Abhang in einer Höhe von 800m bis 550m (vertikale Differenz von 250 Metern).

Probennahme und Neuentdeckung beim Schürfgraben 742 South Die Probennahmen haben sich auf den Schürfgraben 742 South konzentriert, der, wie früher berichtet, in Einzelproben historische Werte von bis zu 2.171 g/t Ag, 3,89 g/t Au, 18,8% Zn und 39,5% Pb aufwies. Wiederherstellung und neue Schlitzproben an zwei Stellen (Schlitze von 7 bzw. 6 Metern) des historischen Grabens haben eine Massivsulfid-Vererzung, die von massivem Silber-Sulfosalz unterzogen ist, ergeben, die nie zusammenhängend über ihre gesamte Breite beprobt wurde.

Rund 30 Meter nördlich und hangaufwärts vom Schürfgraben 742 South hat das Explorationsteam eine neue, ähnliche, silbersulfosalz-haltige Linse gefunden, die den Namen Occurrence 742 North bekommen hat. Diese Entdeckung wurde erweitert und es wurden Gräben gezogen, sodass eine 30 Meter hohe Felswand freigelegt wurde, in der sich zahlreiche, zuvor unidentifzierte Silbersulfosalz-Linsen und -Flöze in einer marinen, vulkanisch-sedimentären Abfolge befinden.

Neuentdeckung nahe dem 550 Schürfgraben Der 550 Schürfgraben, der historische Werte von 937 g/t Ag, 2,78 g/t Au, 4,31 % Zn und 3,83 % Pb ergeben hat, war zuvor als Zuleitung neben einem gut erhaltenen Korridor identifiziert worden. Die In-situ-Quelle des 550 Schürfgraben wurde nun in einem 5 Meter dicken Ausbiss der Gesteinswand entdeckt, der eine silbersulfosalz- und goldhaltige massive Sulfidader oder -gruppe enthält. In den nächsten Wochen werden aus dem Ausbiss fortlaufend Schlitzproben genommen werden. Entlang eines Korridors, der sich von der 550 Occurrence erstreckt, hat das Team außerdem geologische Kartierungen über 1,5 km bis süd-südöstlich der bekannten Mineralisierung auf der Zone Max durchgeführt. Hydrogeochemische Beprobung Im Zusammenhang mit Grundgestein-Säuberung und Beprobung findet zurzeit sowohl auf dem Zielgebiet der Zone Max als auch entlang der Streichlänge in ähnlich altem Gestein der Skeena Group ein hydrogeochemisches Probenprogramm statt. Viele der Abflüsse, die erprobt werden sollen, ergaben in der Vergangenheit anomale Flusssedimentproben gemäß BC Department of Mines Reconnaissance Geochemical Survey (RGS). Diese anomalen Diagnoseelemente sind ein Hinweis auf eine VMS-Mineralsierung. Hydrogeochemische Daten dieser Elemente sollen anomale Abflüsse für zukünftige VMS-Ziele identifizieren. Zusammenfassung Das Feldteam hat mit der ersten Explorationsphase auf dem Konzessionsgebiet Hazelton begonnen. Das Ziel des Unternehmens besteht in dieser ersten Phase darin, die Beständigkeit und die Größe von bereits zuvor identifizierten hochgradigen, geschichteten Massivsulfidflözen zu ermitteln, die über ein Gebiet von etwa einem Quadratkilometer historisch kartiert wurden.

Bruce Ballantyne, Exploration Project Manager, sagte dazu: Die vergangene Woche war äußerst zufriedenstellend für das Explorationsteam. Die neuen Entdeckungen, in Kombination mit der Bestätigung der historischen Vorkommen, bestätigen, welch großes Potenzial dieses Projekt hat. Wir werden das Konzessionsgebiet in den kommenden Wochen weiterhin systematisch explorieren und regelmäßig über die Fortschritte berichten.

Finanzierung Außerdem hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4 Mio. Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 1 Mio. $ abgeschlossen hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant bestehen. Jeder ganze Aktien-Kaufwarrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,35 $ pro Aktie innerhalb eines Fälligkeitszeitraums von zwei Jahren ab Abschluss der Privatplatzierung. Eine Finders Fee entsprechend der Richtlinien der TSX Venture Exchange wird, wenn zutreffend, ausgezahlt. Die so aufgebrachten Mittel werden für die weitere Feldexploration des Konzessionsgebiets Hazelton (ehemals Price Creek) sowie für die weitere Datensammlung im Vorfeld der Feldarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Wishbone/Foremore und als allgemeines Arbeitskapital verwendet.

Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, erstellt und geprüft.

Jaxon ist ein Grund- und Edelmetall-Explorationsunternehmen, dessen regionaler Fokus auf den Westen Kanadas gerichtet ist. Das Unternehmen ist zurzeit auf die Weiterentwicklung seines Projektes Hazelton im Norden von British Columbia und die Projekte Wishbone/Foremore im goldenen Dreieck (Golden Triangle) von British Columbia fokussiert.

