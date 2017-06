FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures geht knapp behauptet in den Donnerstag. Er fällt im frühen Geschäft gegen 8.35 Uhr um 16 Ticks auf 165,27 Prozent. Damit kann er die am Mittwoch aufgelaufenen Gewinne nahezu verteidigen. Charttechnisch ist er im intakten Aufwärtstrend. Unterstützungen liegen laut Marktteilnehmern bei 164,50 und 163,98 Prozent, ein Widerstand bei 165,93 Prozent.

Das bisherige Tageshoch liegt bei 165,35 und das Tief bei 165,23 Prozent. Umgesetzt worden sind knapp 14.600 Kontrakte.

Der Bobl-Future gibt 5 Ticks ab auf 133,09 Prozent.

Umfangreiche Auktionen in Frankreich und Spanien

Im Blick stehen zunächst aber auch umfangreiche Auktionen französischer und spanischer Staatstitel. Besonders die spanischen Auktionen gelten als Test, wie es um die Stabilität der Peripherie steht.

Am Nachmittag könnten von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York Impulse ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion.

Im Blick steht aber auch nach wie vor die US-Notenbank. Sie hat die Leitzinsen wie erwartet erhöht und geht - zur Überraschung einiger Marktteilnehmer - nach wie vor von vier weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018 aus. "Sie hat jenes Maß an Vertrauen und Überzeugung in die Erholung der USA an den Tag gelegt, an dem es bis vor kurzem noch mangelte", sagt James Athey, Investment-Manager beim Vermögensverwalter Aberdeen.

