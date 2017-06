FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Feiertagshandel gestartet. Für den deutschen Leitindex ging es nach seinem Rekordlauf zur Wochenmitte nun um 0,13 Prozent auf 12 788,69 Punkte nach unten. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 900 Punkten übersprungen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag um 0,24 Prozent auf 25 243,17 Punkte nach und der TecDax verlor 0,28 Prozent auf 2274,13 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,41 Prozent ein./la/jha

