DAX - Neues Allzeithoch wird abverkauft (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/AufwärtsRückblick: Wie erwartet konnte der DAX seinen Höhenflug auch im gestrigen Handel fortsetzen und in einer steilen Kaufwelle über die 12.843 Punkte-Marke ausbrechen. Nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 12.917 Punkten schlugen die Bären allerdings zurück und drückten den Index wieder an den Support bei 12.784 Punkten. Knapp über der Marke versuchen die Bullen jetzt an den starken gestrigen Auftakt anzuknüpfen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Der gestrigen Einbruch um über 100 Punkte hat aufgezeigt, dass das Erreichen neuer Hochs beim DAX direkt zum Abladen von Positionen genutzt wird. Ungeachtet dessen hat...

