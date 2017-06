uhr.de AG: erhält eigenkapitalersetzendes Darlehen über 450.000 Euro

DGAP-News: uhr.de AG / Schlagwort(e): Finanzierung uhr.de AG: erhält eigenkapitalersetzendes Darlehen über 450.000 Euro 15.06.2017 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Uhr.de AG erhält eigenkapitalersetzendes Darlehen über 450.000 Euro

Die Uhr.de AG unterzeichnet eine Sachdarlehensvereinbarung mit qualifiziertem Rangrücktritt und bestätigt den Erhalt eines Darlehens im Gegenwert von 450.000 Euro. Durch den Erhalt dieses Sachdarlehens wird die bilanzielle Sanierung der Uhr.de AG weiter vorangetrieben.

Die Uhr.de AG plant mit den neu zugeflossenen Mitteln kurzfristige Akquisitionen durchzuführen.

"Bei der Uhr.de AG stehen große und sehr positive Veränderungen an. Bereits in den nächsten Tagen werden wir den Geschäftsbetrieb auf unserer Webseite wieder ordnungsgemäß aufnehmen. Wir befinden uns derzeit in finalen Verhandlungen über eine weitere, nachhaltige Finanzierungsvereinbarung mit unseren neuen Geldgebern. Wir wollen aggressiv wachsen und unseren Marktanteil so schnell und so stark wie möglich vergrößern. Dafür benötigen wir neues Kapital." So der neue Vorstand.

Das Portal uhr.de soll wie angekündigt im September 2017 dann komplett neu gestartet werden.

15.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583285 15.06.2017

ISIN DE000A14KN47

AXC0046 2017-06-15/09:26