Fed erhöht Zinsen und fasst Abbau der Bilanz ins Auge

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu könnte noch dieses Jahr fallen. Wie von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet, erhöhte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent.

Yellen: Inflationsziel von 2 Prozent könnte angehoben werden

Fed-Chefin Janet Yellen hat erstmals öffentlich eingeräumt, eine Anhebung des Inflationsziels zumindest in Erwägung zu ziehen. Es sei eine der wichtigsten Entscheidungen der Notenbank, ein angemessenes Ziel für die Teuerung zu setzen, sagte Yellen im Anschluss an die Zinserhöhung am Mittwoch. Aktuell stehe eine Debatte darüber aber nicht an: Die Fed werde das Inflationsziel zu einem künftigen Zeitpunkt überprüfen, erklärte Yellen. Derzeit hat die Fed ein Inflationsziel von 2 Prozent.

Griechischer Minister attackiert Schäuble im Schulden-Streit

Kurz vor dem Treffen der Euro-Finanzminister hat Griechenland den Widerstand von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegen baldige Schuldenerleichterungen scharf kritisiert. Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou warf dem CDU-Politiker in der Welt vor, eine Einigung mit Rücksicht auf die bevorstehende Bundestagswahl zum Nachteil Griechenlands zu verhindern.

US-Justiz ermittelt nun auch gegen Trump persönlich - Kreise

US-Präsident Donald Trump ist nun auch persönlich ins Visier des Sonderermittlers zur Russland-Affäre geraten. Der vom Justizministerium eingesetzte Ermittler Robert Mueller gehe dem Verdacht nach, dass sich Trump der Justizbehinderung schuldig gemacht habe, berichtete die Washington Post und das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Bislang hatten sich die Ermittlungen nur gegen Trumps Umfeld gerichtet.

US-Senat für Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung

Der US-Senat hat für Sanktionen gegen Russland wegen der vermuteten Einflussnahme Moskaus auf die Präsidentschaftswahl gestimmt. Die Kammer billigte am Mittwoch nahezu einstimmig ein Gesetzesprojekt, das Präsident Donald Trump auch daran hindern soll, Strafen gegen Russland einseitig zu lockern oder zu verschärfen.

Japans Parlament verabschiedet umstrittenes Anti-Terror-Gesetz

Gegen heftige Proteste von Datenschützern und Bürgerrechtlern hat das japanische Parlament ein umstrittenes Anti-Terror-Gesetz verabschiedet, das den Ermittlern weit reichende Eingriffsrechte bei der Telekommunikationsüberwachung gibt. Die Vorlage passierte am Donnerstag die letzte parlamentarische Hürde im Oberhaus. Das Unterhaus hatte ihr bereits zugestimmt.

Regierungspartei entzieht Rumäniens Ministerpräsident das Vertrauen

Regierungskrise in Rumänien: Die regierenden Sozialdemokraten haben am Mittwoch ihrem Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu das Vertrauen entzogen und die Minister aus seinem Kabinett abgezogen. Hinter der Entscheidung steht offenbar ein Machtkampf innerhalb der regierenden Partei PSD: Deren Chef Liviu Dragnea forderte Grindeanu am Abend zum Amtsverzicht auf. Grindeanu lehnte einen Rücktritt ab und kündigte Widerstand gegen den PSD-Chef an.

