Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 36 Euro angehoben. Wegen der voraussichtlich anstehenden Branchenkonsolidierung im Sektor erhalte die Aktie des Versorgers von ihm nun einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Hinter einem in den Medien durchgespielten Verkauf der Innogy-Beteiligung durch Mutter RWE an den französischen Engie-Konzern sieht der Experte aber eher eine politische Logik, nicht aber eine ökonomische./tav/la

