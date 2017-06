HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex hat in Frankreich gleich drei Aufträge erhalten. Das Volumen liege bei insgesamt 36 Megawatt, teilte Nordex am Donnerstag mit. Über finanzielle Details der Aufträge machte Nordex keine Angaben. Experten rechnen bei Windkraftanlagen an Land je installiertem Megawatt Leistung mit einem Auftragswert von rund einer Million Euro.

Unterschiedliche Projektentwickler und Kraftwerksbetreiber beauftragten die Hamburger mit dem Bau von zusammen 13 Turbinen der Klassen N131/3000, N117/3000 und N117/2400. Noch im laufenden Jahr solle mit der Errichtung der Windparks begonnen werden, hieß es. In Frankreich zählt Nordex laut eigenen Angaben zu den Marktführern./jha/ag

ISIN DE000A0D6554

AXC0047 2017-06-15/09:32