Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 17,30 auf 18,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Aktie des Kraftwerksbetreibers setzten Anleger einerseits auf eine Erholung der Energiepreise, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Da Eon seine Uniper-Beteiligung voraussichtlich bald verkaufe, sei das Unternehmen andererseits auch ein Übernahmeziel. Uniper könne wegen seiner breiten Aufstellung auch aufgespalten werden und an verschiedene Käufer gehen - wobei RWE an einigen Bereichen interessiert sein könne./tav/la

ISIN: DE000UNSE018