Aschheim (München) (ots) - Wirecard, das führende Unternehmen für Zahlungs- und Internettechnologie, arbeitet jetzt mit Amway zusammen, dem laut "Direct Selling News Global 100"* größten Direktvertriebsunternehmen der Welt. Wirecard liefert eine eigenständige, integrierte Omnichannel-Zahlungsplattform für Amway Brunei, Malaysia und Singapur, so dass Amway fortan alles über eine einzige Zahlungsschnittstelle abwickeln kann - ohne aufwändige Integration von zahlreichen Acquirern und diversen Zahlungsmethoden für Laden- und Onlinekäufe.



Über die eigentliche Transaktions-Autorisierung hinaus bietet die von Wirecard bereitgestellte Plattform einen gebündelten, kanalübergreifenden Überblick über alle Kanäle auf einem einzigen Portal und ermöglicht benutzerdefinierte Abfragen zum besseren Verständnis von Zahlungsinformationen, die für die Finanzabteilung von Interesse sind.



"Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit Amway Business Services Asia Pacific Sdn. Bhd. geschlossen zu haben, um Amway-Geschäften in der gesamten Region in Brunei, Malaysia und Singapur diese gemeinsam genutzten Dienstleistungen bereitzustellen. Durch diese Zusammenarbeit kann Amway die Infrastruktur und das Know-how von Wirecard nutzen, um ihren Kunden neue Lösungen zum Bezahlen über die konventionellen Zahlungsmethoden hinaus zu bieten", so Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard.



*Veröffentlicht in der Ausgabe Juni 2017 von "Direct Selling News", basierend auf den Umsatzerlösen im Jahr 2016.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Pressekontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com