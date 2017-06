Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Treffen der Euro-Finanzminister zu Griechenland haben führende Politiker von SPD und Opposition Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Unehrlichkeit vorgeworfen. "Schäuble muss vor der Wahl die Karten auf den Tisch legen und sagen, was auf den deutschen Steuerzahler zukommt", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Bild-Zeitung. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs kritisierte "Schäubles Unaufrichtigkeit", die ihn immer wieder einhole. Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick warf Schäuble einen "miesen Trick" vor.

Aus Griechenland selbst wurde Schäuble angegriffen, weil er Hilfen für Athen blockiere. Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou warf dem CDU-Politiker vor, eine Einigung über Schuldenerleichterungen wegen der bevorstehenden Bundestagswahlen verhindern zu wollen. Griechenland werde zum "Opferlamm", sagte er der Zeitung Die Welt und forderte, Schäuble müsse seinen Widerstand aufgeben. Der deutsche Finanzminister selbst habe gesagt, dass Athen die Vorgaben erfüllt habe.

Die Finanzminister der Eurogruppe treffen sich am Donnerstagnachmittag zu regulären Beratungen in Luxemburg. Bei Verhandlungen Ende Mai in Brüssel hatten sie noch keine Einigung erreicht, um den Weg für weitere Hilfsgelder an Athen zu ebnen. Bereits damals wurde aber eine Verständigung bei dem nun bevorstehenden Treffen erhofft.

Als einen möglichen Weg für eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Bedingung für die Zustimmung des Bundestags war, hat der deutsche Finanzminister bereits auf eine Lösung verwiesen, nach der sich der IWF zwar an dem Programm beteiligen, konkrete Mittel aber erst später auszahlen könnte. Ein Sprecher Schäubles erklärte bereits, dies sei voraussichtlich "keine wesentliche Änderung" des bestehenden Hilfsprogramms, sodass der Bundestag dem nicht zustimmen müsse. Aus der SPD und der Opposition wird dies als ein "Trick" kritisiert.

Streit um Schuldenerleichterungen

Schäuble hatte sich bereits Anfang der Woche in Berlin sicher gezeigt, dass bei der Tagung in Luxemburg eine Einigung erreicht wird. Wie die Bild-Zeitung schreibt, soll IWF-Chefin Christine Lagarde dem deutschen Finanzminister die lang erwartete Beteiligung des Währungsfonds am Hilfsprogramm bei dem Treffen zusagen - es soll demnach aber keinen formalen Beteiligungs-Beschluss geben.

Griechenland braucht spätestens im Juli weitere 7 Milliarden Euro an frischen Mitteln aus dem Hilfspaket von insgesamt 86 Milliarden Euro. Das griechische Parlament hat dafür ein Paket aus Rentenkürzungen und höheren Steuern über knapp 5 Milliarden Euro beschlossen.

Athen dringt aber ebenso wie der IWF noch auf konkretere Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen. Der Währungsfonds hält diese für nötig, weil er deutlich weniger Wachstum für Griechenland ansetzt als die europäischen Gläubiger und deshalb einen deutlich geringeren Primärüberschuss im Haushalt als die bisher angepeilten 3,5 Prozent für erreichbar hält.

Schäuble hat diese Berechnungen aber wiederholt kritisiert und zudem mehrfach erklärt, für Verhandlungen über Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt fehle ihm das nötige Mandat des Bundestages. Diese sollten wenn nötig erst nach Ende des laufenden Hilfsprogramms Mitte 2018 erfolgen, hieß es am Mittwoch aus Schäubles Ministerium.

