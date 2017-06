Frankfurt - Die Aktienmärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) haben ihren Aufwärtstrend vom Jahresanfang fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets Index habe im Mai ein Plus von 2,3 Prozent in lokaler Währung verzeichnet und auf US-Dollarbasis um 2,8 Prozent zulegen können. Im bisherigen Jahresverlauf belaufe sich das Kursplus somit auf 12,4 Prozent, in US-Dollar gerechnet sogar auf knapp 17 Prozent. Die anhaltende Aufhellung der Wachstumsperspektiven auf globaler Ebene in Kombination mit sinkenden politischen Risiken (unter anderem der Wahlsieg von Macron in Frankreich) hätten weiterhin für Auftrieb gesorgt.

