Unser Empfehlungs- und Musterdepotwert Atlantic Gold veröffentlichte jüngst ein kurzes Update zum Baufortschritt der Moose River-Mine in Nova Scotia. Bei der Mine handelt es sich um eine der nächsten Übertage-Minen Kanadas. Laut CEO Steven Dean sei die Mine nun zu 70% fertiggestellt. Wichtiger noch: man liegt weiterhin im kalkulierten Budget und Zeitrahmen. So wird mit dem Guss des ersten Goldbarrens bereits in drei Monaten gerechnet. Wir sind bei Atlantic Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...