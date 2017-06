Nordex-Aktionäre brauchen derzeit starke Nerven: Ihr Investment verlor seit Jahresanfang 2017 ganze 42% an Wert, heute rutscht das Papier auf ein neues 12-Monats-Tief. Wie heute bekannt wurde hat der Windturbinenhersteller in Frankreich gleich drei Aufträge erhalten. Das Volumen liege bei insgesamt 36 Megawatt, teilte Nordex am Donnerstag mit. Über finanzielle Details der Aufträge...

