Das war ein Schlag ins Kontor für das bullishe Lager: Die Aktie des Goldminenriesen Barrick Gold (ISIN CA0679011084) eröffnete zwar am Mittwoch an der Wall Street im Plus, schloss dann aber mit satten 2,3 Prozent im Minus. Das war aus gleich drei Aspekten heraus bearish:

Erstens wurde dadurch, nur auf den Schlusskurs bezogen, ein neues Jahrestief erreicht. Zweitens machte die Tatsache, dass die Aktie präzise an der 20-Tage-Linie nach unten drehte, klar, dass bearishe Trader hier gezielt agieren. Und drittens wurde daraus im Candlestick-Chart ein bearish engulfing pattern, indem gleich drei vorangehende Kerzen durch diese rote Kerze komplett eingehüllt wurden. Alles aus, ab ins Short-Lager? Noch ist das nicht raus - das wird vor allem auf den heutigen Tag ankommen, denn:

